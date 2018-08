Bondscoach Roberto Martinez keurt gloednieuw kunstgrasveld 31 augustus 2018

02u30 0 Herne Bondscoach Roberto Martinez was gisterenavond de eregast tijdens de officiële opening van het kunstgrasveld van FC Herne. Martinez werd door een erehaag begeleid naar het nieuwe veld.

De bondscoach kwam op vraag van het bestuur van FC Herne naar de Pajotse gemeente voor de opening het kunstgrasveld. Het synthetisch terrein moet dienen voor de verschillende voetbalclubs uit Herne. De gemeente investeerde 200.000 euro in de aanleg van het voetbalveld. Martinez was aangenaam verrast door de warme ontvangst van de jeugdspelers. Het was de eerste keer dat Martinez op een officiële event was na het succesvolle WK in Rusland. De Spaanse coach van Rode Duivels benadrukte het belang van een kunstgrasveld voor jeugdspelers. "Het is belangrijk om te blijven investeren in accommodaties voor voetbal", aldus Martinez. "Jonge Rode Duivels leren de kneepjes van het vak op zo'n velden. Door het snelle spel wordt de techniek verbeterd. Ik kan dit alleen maar toejuichen." Door een mensenzee werd Martinez begeleid naar het kunstgrasveld, waar hij het officiële lintje doorknipte samen met burgemeester Kris Poelaert (CD&V). Daarna ging de bondscoach met alle jeugdteams op de foto. Burgemeester Poelaert was vereerd met zijn bezoek. "Een grote bondscoach komt naar het kleine Herne. Het is prachtig om hem hier zo te ontvangen", aldus Poelaert. (MEN)