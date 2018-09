Boekenkaftdag in klooster 04 september 2018

02u37 0

In het kader van de nationale actie 'Ezelsoor' organiseert de gemeente Herne morgen een gratis boekenkaftdag. Kinderen en ouders kunnen hun schoolboeken gratis laten kaften. Vrijwilligers van de KVLV en de Chiro zetten de deelnemers op weg om hun boeken in te pakken. Boeken kunnen versierd worden met tape of stickers. Kaftpapier is gratis te verkrijgen. De boekenkaftdag start om 13 uur. Om 16.45 uur wordt het laatste boek ingepakt. Toegang is gratis. (MEN)