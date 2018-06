Blauwe zone geen oplossing voor pendelaars 23 juni 2018

02u29 0 Herne Sinds vorige week is de stationsomgeving van Edingen aangeduid als blauwe zone, dus alleen nog tijdelijk parkeren met parkeerschijf.

"Dit gebeurde zonder voorafgaande communicatie", zegt Groen Pajottenland. Het treinstation is populair bij pendelaars uit Herne, Gooik en Galmaarden. Pendelaars die in de buurt van Edingen wonen weten het al lang: om een parkeerplaats te vinden rond het station van Edingen moet je er zeker voor 7 uur in de ochtend zijn. Hier stappen intussen immers dagelijks 3.000 pendelaars op de trein.





"Met amper 300 parkeerplaatsen is het parkeeraanbod van de NMBS ruim ontoereikend en niet mee geëvolueerd met de uitbreiding van het treinaanbod. Als Groen Pajottenland roepen we op om de blauwe zone niet uit te breiden, zonder eerst oplossingen uit te werken die zowel de inwoners als de pendelaars ten goede komen."





(MCT)