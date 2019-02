Binnenkort nieuwe school in Herne? De Verrekijker stelt plannen voor Initiatiefnemers hopen schoolpoorten op 1 september te openen Michiel Elinckx

27 februari 2019

17u09 0 Herne De initiatiefnemers van De Verrekijker hebben dinsdagavond hun plannen voorgesteld tijdens een infoavond. De Verrekijker moet een nieuwe ervaringsgerichte leefschool worden in het hartje van Herne. Enig probleem: een geschikte locatie is nog niet gevonden.

De Verrekijker is een initiatief van enkele ouders en leerkrachten. Zij willen een ervaringsgerichte leefschool oprichten in Herne. “Bij een ervaringsgerichte leefschool geven wij onze kinderen een zekere vorm van vrijheid”, zegt mede-initiatiefneemster Liesbet Wauters. “De leerlingen bieden zelf thema’s aan, waar de leerkrachten rond verder werken. Een voorbeeld: na het weekend vertelt een leerling dat hij op restaurant is geweest. Daarop pikt de leerkracht in en vraagt wat de leerling gegeten heeft. Welke kleur had het eten? Wat waren de geuren? Uit welk land komen de gerechten? De ervaring van de leerling staat centraal, de leerkracht borduurt daarop verder.”

Geen klassen, maar leefgroepen

De kinderen zitten niet samen in klassen, maar in leefgroepen. De eerste drie kleuterklasjes krijgen samen les, daarnaast worden ook telkens twee leerjaren samengevoegd. “Zo zitten oudere en jongere kinderen bij elkaar in de leefgroep”, aldus Wauters. “Ze leren samenwerken en tillen hun klasgenootjes naar omhoog. De ‘oudere’ leerlingen zorgen voor de jongsten, waardoor er een hecht groepsgevoel ontstaat. Daarnaast hameren we op zelfstandigheid van de leerlingen. Ze leren onder meer zelf hun planning op te stellen en het werk te spreiden.”

Beperking van toetsen

Nog enkele opvallende verschillende met het klassieke onderwijs: kleuters krijgen de Franse taal op speelse wijze aangeboden. De overhoringen worden zoveel mogelijk beperkt. Pas in het vijfde leerjaar zullen toetsen op punten staan. “Het is een andere methodiek, maar onze leerlingen moeten aan het einde van de rit dezelfde eindtermen halen als kinderen in andere Vlaamse basisscholen. Daarnaast focussen we op de beperkingen en zwakheden van een kind. We willen die beperkingen, doorheen de schooljaren, zoveel mogelijk laten evolueren.”

Geen locatie

Als alles volgens plan verloopt, kan De Verrekijker op 1 september 2019 zijn deuren openen. Er is echter een probleem: de locatie. “We zoeken nog een geschikte locatie binnen Herne”, zegt Wauters. “Mensen die een geschikt gebouw weten, mogen ons altijd contacteren.” Om de school te mogen openen, moet De Verrekijker 40 ingeschreven leerlingen hebben. Als dat niet lukt voor 1 september, zal de opening een jaartje moeten wachten. “Maar we blijven doorgaan, dat staat vast. Onze mensen zijn gemotiveerd en willen dit project verderzetten.” Voor meer info kan je terecht bij info@deverrekijker.be.