Bibliotheek lanceert digitaal uitleensysteem Michiel Elinckx

13 januari 2019

19u00 0 Herne Voortaan kunnen bezoekers van bibliotheek Petrus Naghel via een zelfuitleenbasis boeken op een digitale manier uitlenen of terugbrengen.

Als je de boeken of cd’s op het toestel legt, registreert het systeem zelf de titels. Daarna kan je via de computer bepalen of de boeken uitgeleend of ingeleverd moeten worden. Ook kan je betalen aan het automaat - cash of met de bankkaart. De medewerkers van de bibliotheek staan echter nog altijd klaar om de bezoekers te helpen met het nieuwe systeem.