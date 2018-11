Art Valley verwelkomt twee nieuwe kunstenaars Michiel Elinckx

08 november 2018

14u42 0 Herne Van 17 november tot 16 december stelt Art Valley zijn deuren wagenwijd open voor kunstenaars Patrick Jacquemijns en Ahmed Ba Kali. Een hele maand kunnen bezoekers hun werken bewonderen in de kunstentuin.

Vorig jaar openden Joëlle Van Oers en Johan Laurent hun kunstgalerij Art Valley in hun privétuin in de Heydestraat. Enkele keren per jaar nodigen ze kunstenaars uit om hun werken tentoon te stellen in de galerij. Deze keer mogen Patrick Jacquemijns en Ahmed Ba Kali hun werken aan het grote publiek tonen. Op zaterdag 17 november wordt de vernissage geopend. Daarna zijn de werken te zien, ieder weekend van 14 uur tot 18 uur.