Archeduc geeft infosessie over internetbankieren

Michiel Elinckx

05 maart 2019

16u06 0 Herne Vormingscentrum Archeduc organiseert op maandag 1 april een infosessie over internetbankieren.

Tijdens de infosessie worden de mogelijkheden van internetbankieren getoond. Zo zullen begeleiders meer info geven over het beheer van een rekening en de uitvoering van overschrijvingen. Ook bank-apps voor smartphone en tablet komen aan bod. Daarnaast wordt er ook een woordje uitleg gegeven over de veiligheid van de online diensten. Deelname aan de sessie bedraagt 13 euro. De activiteit start om 13 uur in bibliotheek Petrus Naghel. Inschrijven kan via Archeduc.