Andersvaliden brengen brood op de plank ZORGBAKKERIJ OPENT DIT NAJAAR DEUREN IN KLOOSTER MICHIEL ELINCKX

14 juni 2018

02u32 0 Herne Vzw MeeGaan opent dit najaar een zorgbakkerij in het Dominicanessenklooster. Daar zullen zeven mensen met een beperking onder begeleiding aan de slag kunnen. Vandaag beginnen de verbouwingswerken.

MeeGaan is een organisatie die opgericht werd door ouders van kinderen met een beperking. Zij hadden vastgesteld dat ze na de schooltijd van hun kind geen dagopvang meer vonden. Daarom sloegen enkele ouders de handen in elkaar en richtten ze een eigen vzw op. In de voorbije jaren waren er al activiteiten, zoals kooklessen voor mensen met een beperking. En nu gaat de vereniging een stapje verder.





"Dit najaar opent onze eigen bakkerij de deuren", zegt bezielster Sigrid Devleminck. "Onder begeleiding van bakker Adinda Van Poucke zullen zeven personen met een handicap de kneepjes van het vak leren. Onze bakkerij verschilt niet zoveel van een gewone bakkerij. We werken met lokale producten van hoge kwaliteit. Onze broden zullen ook biologisch zijn. Samen met de lokale boeren willen we gezonde producten afleveren."





Winst maken

Vzw MeeGaan wil zich lokaal verankeren met het project. Maar een klassiek sociaal project is het niet. Als er geen winst wordt gemaakt, dan zal de zaak niet openblijven. "Dat is het grote verschil", vindt secretaris Johan Nemmegeer. "We leren ze een stiel aan, maar op het einde van de dag moet er letterlijk en figuurlijk brood op de plank komen. Met de opbrengst willen we onze professionele bakker betalen en de winst herinvesteren. Dit is de beste vorm van inclusie. We willen dat de klanten niet meer beseffen dat er zeven personen met een handicap werken. We hopen dat ze met dit initiatief klaargestoomd worden voor de arbeidsmarkt. Dat zal niet voor iedereen lukken, maar als iemand een andere werkgever vindt, dan is dat een grote overwinning."





Eigen tempo

MeeGaan wil benadrukken dat personen met een handicap wél talenten hebben. "We leren hen alles aan op hun eigen tempo. Als ze werk hebben, betekenen ze iets voor de maatschappij. Dat missen wij een beetje in België. Mensen met een beperking kunnen, mits goede begeleiding, meedraaien. Alternatieven zoals deze zorgbakkerij, maken soms een wereld van verschil."





Vandaag start de bouw van de bakkerij in een uithoek van het Dominicanessenklooster. Vzw MeeGaan zou de zaak graag op 1 september openen, maar dat lijkt misschien wat te vroeg. "Al moet het zeker in het najaar lukken. Alles hangt af van de snelheid van de aannemer. Iedereen staat te popelen om erin te vliegen. We willen op termijn een vertrouwd gezicht worden in Herne." Wie vzw MeeGaan wil steunen, kan dat doen via www.meegaanvzw.wordpress.com.