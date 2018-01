Amélie maakt viergeslacht compleet 02u32 0 Frank Eeckhout

Baby Amélie Declercq maakt een viergeslacht compleet. Amélie werd geboren op 17 november in het ziekenhuis in Roeselare en is het dochtertje van Natalie De Vrieze (29) en David Declercq (32) en het zusje van Andreas (2). Grootmoeder van Amélie is Martine De Mil (52) uit Geraardsbergen.





De 82-jarige Elisa Van Eesbeek uit Herne is de overgrootmoeder van de kleine spruit. Amélie is haar zevende kleinkind, maar het is pas het eerste kleinkind dat voor een viergeslacht zorgt.





(FEL)