Alarm jaagt inbrekers weg 31 juli 2018

Een woning in de Hoogbaan heeft vrijdag ongewenst bezoek gekregen. De daders gebruikten een ladder uit de tuin om tot op de eerste verdieping te geraken, waar ze een raam forceerden. Het alarm trad in werking, waarop de daders op de vlucht sloegen. Het is niet duidelijk of er iets werd gestolen.





(TVP)