250 extra parkeerplaatsen aan stations 23 mei 2018

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft in totaal 250 extra parkeerplaatsen vrijgemaakt in de stations van Herne, Sint-Martens-Bodegem en Tollembeek. In Herne komen er 130 parkeerplaatsen bij - goed voor 365.005 euro. In Sint-Martens-Bodegem wordt 73.000 euro geïnvesteerd. Met dat geld komen 20 extra parkeerplaatsen. In Tollembeek zijn er dat 100. Ook daar voorziet de Vlaamse overheid een budget van 365.005 euro.





(MEN)