250.000 euro subsidie voor bosuitbreiding Michiel Elinckx

07 december 2018

13u11 0 Herne De gemeente Herne heeft van de Vlaamse overheid een subsidie van 251.825 euro verkregen voor bosuitbreiding en de inrichting van speelnatuur.

Het gemeentebestuur wil 1,8 hectare gronden aankopen in het kader van bosuitbreiding in het oostelijke gedeelte van Herne. Daarnaast wordt er 4,5 hectare overstroombaar speelnatuur ingericht in het valleilandschap van de Mark. Het overstromingsgebied wordt publiek toegankelijk. Het toekomstig speelbos zal ook als groene stapsteen fungeren voor soorten en als link tussen de Markvallei en Ten Broekbeek. “De gemeente Herne zal binnen het jaar starten met de aankoop van de gronden”, zegt Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V). “Zo ontstaat er op korte termijn opnieuw toegankelijk groen in de Vlaamse rand rond Brussel. De looptijd van de projecten bedraagt maximaal 36 maanden.”

Meer over Herne

politiek

milieu