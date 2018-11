1.023 extra bomen in Herne Michiel Elinckx

13 november 2018

13u43 0 Herne Van januari 2014 tot nu zijn er 1.023 extra bomen geplant in Herne. Daarmee overschrijdt de gemeente de kaap van 1.000 bomen.

Aan het begin van de legislatuur stelde het gemeentebestuur een actieplan op om de ecologische voetafdruk van de gemeente te reduceren. Het bestuur legde zich een doelstelling op van 1.000 extra bomen. Hierdoor moet het groene karakter van de plattelandsgemeente bewaard worden. Vier jaar later is de doelstelling gehaald. De bomenteller telt op dit ogenblik 1023 bomen en er zullen er nog een aantal bijkomen. De gemeente plantte onder meer veertig extra bomen in de Van Cauwenberghelaan en de Hernekouter.