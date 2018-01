1.000 inwoners klinken op nieuwe jaar 02u28 0 Foto Mozkito Meer dan 1.000 feestvierders verzamelden voor het gemeentehuis. Herne Meer dan 1.000 mensen zakten zondagmiddag naar het centrum van Herne af voor de traditionele nieuwjaarsreceptie. Met een glaasje champagne in de hand werd er geklonken op het nieuwe jaar.

De nieuwjaarsreceptie van Herne is een van de populairste van onze regio. De kleine gemeente brengt ieder jaar meer dan 1.000 mensen samen voor het gemeentehuis. Ondanks het koude weer was dat dit jaar niet anders. Het orkest D'Hopmaten zorgde voor de muzikale noot. Vuurkorven verzekerden warme handen en voeten. Burgemeester Kris Poelaert (CD&V) gaf zijn jaarlijkse speech. Er was ook tijd om enkele verenigingen in de bloemetjes te zetten. De Rolmopsen, een vriendengroep uit Herne, schonk 10.000 euro aan Kom op tegen Kanker. Tot slot werden ook de winnaars bekendgemaakt van de eindejaarsactie van de middenstand. (MEN)