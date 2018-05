"Zelfs Lotto gespeeld om school te redden" MARKEVALLEI KRIJGT NOG ÉÉN JAAR VERONTWAARDIGING IS GROOT MICHIEL ELINCKX

19 mei 2018

02u40 0 Herne Basisschool Markevallei krijgt nog één schooljaar, daarna gaan de poorten dicht. Het bestuur ziet het immers niet meer zitten om nog langer te investeren in de afgeleefde gebouwen. Leerlingen kunnen wel terecht in de afdeling in Kokejane, maar desondanks is de verontwaardiging groot.

Markevallei bestaat al meer dan vijftig jaar, maar vorige week kwam er slecht nieuws. Op 30 juni 2019 gaat de schoolpoort definitief dicht. Reden? De slechte infrastructuur en het financiële plaatje. "We zagen het aantal leerlingen zienderogen dalen", zegt Patricia Van Eekenrode, algemeen directeur van GO!-scholengroep Ringscholen. "Dit schooljaar tellen we slechts tachtig leerlingen, waar dat er tien jaar geleden nog 150 waren. De gebouwen bieden ons helaas geen toekomst meer. Het is een bodemloze put die niet te vullen is. Het gemeenschapsonderwijs en de groep Ringscholen hebben hier niet de financiële slagkracht voor."





Het gemeenschapsonderwijs GO! investeerde het voorbije decennium 361.000 euro in de heropbouw van de school. Onder meer de speelplaats kreeg een opknapbeurt, maar toch blijft de achterstand oplopen. "Daarom hebben we beslist om de school in 2019 te sluiten", klinkt het. "Het terrein zal daarna hoogstwaarschijnlijk verkocht worden. De tachtig leerlingen kunnen al vanaf volgend schooljaar terecht in de afdeling in Kokejane. Ze mogen eigenlijk kiezen, iets wat een jaar later niet meer kan."





In de afdeling van Kokejane lopen momenteel 130 leerlingen school. Daar komen er dus tot tachtig bij. Scholengroep Ringscholen zal dan ook investeren in een uitbreiding in Kokejane. "Er komt onder meer een containerklas", zegt Van Eekenrode. "Ook de speelplaats wordt uitgebreid. We willen het kwalitatieve onderwijs behouden. Ik weet dat dit erg lastig is voor de ouders, maar we krijgen niet genoeg middelen van de Vlaamse overheid. De negen Ringscholen krijgen jaarlijks twee miljoen euro te weinig aan investeringsbudget."





"Wanbeleid"

Ouders en een deel van het personeel reageren verontwaardigd. Zij wijzen het schoolbestuur met de vinger. "De school is het slachtoffer van een wanbeleid dat jaren gevoerd werd aan de top van scholengroep Ringscholen", zegt een medewerker die liever anoniem blijft. "Al meer dan tien jaar werd gevraagd om te investeren in het schoolgebouw, maar dat werd steevast geweigerd. De brandweer heeft de polyvalente zaal en de sporthal gesloten wegens onveilig. De dalende inschrijvingen zijn een rechtstreeks gevolg van de verloedering en verwaarlozing door de scholengroep. Leerkrachten hebben zelf geïnvesteerd om de school op te waarderen. Wat blijft er nu over? Niets. Er zijn zelfs wanhopige leerkrachten die op de Lotto spelen, in de hoop de school zo te kunnen redden."





Ook de ouders zien de verhuis naar Kokejane niet zitten. Het is dan ook verre van zeker dat er dagelijks een schoolbus zou rijden. "Hoe moet ik mijn drie kinderen naar school brengen?", vraagt vader Maurice zich af. "Kokejane is voor ons niet bij de deur. En de huidige locatie is veel aangenamer voor onze kinderen. Zij zijn de dupe van deze situatie."