"Netwerk uitbreiden, pakkans verhogen" POLITIEZONE WIL TWEE EXTRA TRAJECTCONTROLES EN SLIMME CAMERA'S MICHIEL ELINCKX

01 juni 2018

02u28 0 Herne De politiezone Pajottenland wil de komende vijf jaar twee bijkomende trajectcontroles, respectievelijk op de Geraardsbergsesteenweg en de Edingsesteenweg. Verder is er sprake van ANPR-camera's in de Markstraat. Burgemeester Kris Poelaert (CD&V) onthaalt het voorstel positief.

In 2016 werden de eerste slimme camera's al geïnstalleerd op de Assesteenweg in Kokejane. Een trajectcontrole moest de snelheid van automobilisten naar beneden halen, de ANPR-camera's registreerden verdachte wagens. De maatregel had een erg positief effect. De gemeente Herne kende minder criminaliteit en ongevallen.





De politiezone Pajottenland wil nu een stapje verder gaan. Op de voorbije gemeenteraad besprak korpschef Marc Hellincx de doelstellingen voor de komende vijf jaar. "We willen twee nieuwe trajectcontroles invoeren", vertelt Hellinckx. "Een eerste snelheidscontrole zou er komen op de Edingsesteenweg, tussen het kruispunt van de Patriot en het centrum van Herne. De Geraardsbergsesteenweg is een ideale locatie voor een tweede trajectcontrole. We merken dat hierdoor de ongevallen door snelheid dalen en de criminaliteit een halt toegeroepen wordt. Daarom wil de politiezone een visie ontwikkelen voor de komende jaren. Als de gemeente daarnaast nog een extra inspanning wil leveren, zullen wij die niet tegenhouden."





Ideaal punt

Hellinckx wil ook een extra ANPR-camera in de Markstraat, op de grens met Edingen.





"De criminaliteit komt niet uit Brussel of Gooik, maar eerder uit Edingen. Daarom is een ANPR-camera op die grens een ideaal punt. Het is belangrijk om verdachte auto's zo snel mogelijk te identificeren. De voorbije jaren hebben we zo heel wat zaken opgelost, maar het kan beter. Hoe groter ons netwerk van camera's is, hoe groter de pakkans. Daarom is het belangrijk om te investeren. De bal ligt nu in het kamp van het gemeentebestuur. Zij moeten de plaatsing van de camera's te financieren."





Beide trajectcontroles zouden 120.000 euro kosten, de ANPR-camera in de Markstraat 45.000 euro. Burgemeester Poelaert staat alvast positief tegenover het voorstel. Hij wil de komende jaren zeker geld vrijmaken. "Wij hebben alleen maar positieve ervaringen met die slimme camera's", zegt Poelaert. "We moeten bekijken wanneer we het budget loskrijgen. Dat zal waarschijnlijk voor de volgende legislatuur zijn. Maar die nieuwe trajectcontroles en camera's mogen er zo snel mogelijk komen. Daarnaast bekijken we of de gemeente in de toekomst mobiele camera's kan bekostigen voor sluikstorten en vandalisme. Daar willen we zeker ook op werken. Als die camera's er ook nog bijkomen, zitten we goed voor de komende jaren."