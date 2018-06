"Kan geen zes jaar langer schepen blijven" SCHEPEN MARIE-LOUISE DEVRIESE (75) ZET PUNT ACHTER POLITIEKE CARRIÈRE MICHIEL ELINCKX

06 juni 2018

02u32 0 Herne Cultuurschepen Marie-Louise Devriese is niet verkiesbaar tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. De CD&V-sterkhoudster zet een punt achter haar politieke loopbaan. Burgemeester Kris Poelaert (CD&V) gaat dan weer voor een vierde ambtstermijn.

Devriese nam haar beslissing een tijdje geleden. Haar leeftijd laat het niet meer toe om een schepenfunctie uit te voeren. "De leeftijd begint te wegen", zegt ze. "Het zou onverantwoord zijn om een extra legislatuur te blijven. Dan zou ik 81 jaar zijn. En in het midden van de legislatuur opstappen, zie ik echt niet zitten. Ik wil mijn kiezers niet bedriegen. Het was alles of niets."





Devriese belandde in 1994 eerder toevallig in de politiek. Ze was onder meer actief bij de dorpsfeesten van Kokejane. Toenmalig burgemeester Pierre Poelaert, vader van huidig burgervader Kris, vroeg om de christendemocratische partij te vervoegen.





Geen moeite gedaan

"Ze zochten nog vrouwen", vertelt Devriese. "Na een kleine bedenkperiode ben ik ingegaan op zijn voorstel. Ik heb geen politieke achtergrond, maar was wel gekend in Kokejane. Dat ik in 2000 verkozen werd als schepen, was een totale verrassing. Ik had niet eens moeite gedaan."





Devriese ontfermde zich onder meer over cultuur in Herne. Ze was vooral de drijvende kracht achter de uitbouw van het Dominicanessenklooster.





"Daar ben ik het meeste fier op", geeft ze toe. "Als ik zie dat het klooster een centraal punt is voor de lokale verenigingen, dan mag ik zeggen dat ik geslaagd ben in mijn opzet. Vroeger kregen sportverenigingen meer geld dan andere culturele organisaties. Ook daar heb ik een einde aan gemaakt. Dat was geen gemakkelijke beslissing, maar ik vind cultuur erg belangrijk binnen een gemeenschap."





Devriese houdt zich beschikbaar voor de partij. Ze wil een begeleidende rol op zich nemen voor de jongere generatie. "Ik zal ze altijd bijstaan met raad en daad. Ik heb ervaring en weet hoe het eraan toegaat binnen de lokale politiek. Maar mijn politieke carrière is definitief afgelopen."





Vierde ambtstermijn

CD&V maakte meteen ook bekend dat burgemeester Poelaert voor een vierde ambtstermijn gaat. De partij behaalde in 2012 een monsterscore met maar liefst 76,8 procent van de stemmen. Poelaert was de grote slokop met 3.102 voorkeursstemmen - meer dan 64 procent van het totaal aantal stemmen. De laatste maanden circuleerden er geruchten dat Poelaert zou stoppen.





"Maar daar is niet van waar", bevestigt hij. "Ik wil mijn burgemeesterschap met zes jaar verlengen. Ook is er geen sprake van om de fakkel in het midden van de legislatuur door te geven. Ik vervul deze functie nog altijd met evenveel goesting. Burgemeester zijn is voor mij geen opgave, maar mijn leven. Ik denk nog lang niet aan stoppen."