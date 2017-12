"Extra parking en groen zullen ons boost geven" HANDELAARS VRAGEN - EN KRIJGEN - HERINRICHTING HELDENPLEIN MICHIEL ELINCKX

02u25 0 Mozkito Het Heldenplein oogt momenteel nog grijs, maar daar komt verandering in. Herne Het gemeentebestuur maakt 250.000 euro vrij voor een herinrichting van het Heldenplein. Aan het ontwerp wordt ook al gewerkt, tot grote tevredenheid van de lokale handelaars. "Dit zal ons een boost geven", klinkt het.

Het Heldenplein, langs de Ninoofsesteenweg, vormt samen met het Centrum het middelpunt van de gemeente Herne. Tientallen handelszaken zijn er gevestigd, maar de uitbaters willen nu al even verandering. Het Heldenplein oogt immers grijs, en ook parkeerplaatsen zijn er eerder schaars. "We zijn rond de tafel gaan zitten met omwonenden en middenstanders", zegt burgemeester Kris Poelaert (CD&V). "Daaruit bleek dat het centrum wel een verfraaiingsbeurt kan gebruiken. Voor alle duidelijkheid: de lokale middenstand is tevreden met de huidige situatie. Maar om ook in de toekomst klanten naar het centrum te halen, moeten we investeren."





Mozkito Franky Timmermans voor zijn elektrozaak. Hij is maar wat blij met de plannen.

Zone 30

Het gemeentebestuur werkte al een eerste ontwerp uit, met acht extra parkeerplaatsen en meer groen op het plein. Het moet een ontmoetingsplaats worden waar de handelaars op een vlotte en rustige manier bereikt kunnen worden. Burgemeester Poelaert wil ook de verkeerssituatie op de Ninoofsesteenweg aanpassen, maar momenteel ligt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) hier nog dwars. "We willen ter hoogte van het Heldenplein een zone 30 invoeren", legt Poelaert uit. "En daar zouden ook fietssuggestiestroken bij moeten komen. Maar het AWV gaat niet akkoord. De wijzigingen voldoen niet aan hun normen, en dus heeft het agentschap het ontwerp afgekeurd. Momenteel werken we verder aan het dossier om alles nog in orde te brengen. De gesprekken met het AWV verliepen ook in een constructieve sfeer, dus ik heb er alle vertrouwen in dat we tot een goede oplossing zullen komen."





Start in 2019

Het kostenplaatje van de herinrichting zal 250.000 euro bedragen. Met die som wordt ook het Centrum, de omgeving rond het gemeentehuis en de Katholieke Kring opgeknapt. Als alles vlot gaat, kunnen de werken in 2019 starten.





De handelaars reageren alvast enthousiast op de plannen. "Dit hadden we nodig", zegt Franky Timmermans, die al meer dan 25 jaar Electro Service Timmermans uitbaat. "Het is positief dat de gemeente naar onze vraag luistert. Er zijn gewoon te weinig parkeerplaatsen. Je zit hier met heel wat handelaars op een kleine oppervlakte. Klanten moeten hun wagen aan de overkant van de steenweg parkeren als ze bij ons langs willen komen. Dat is geen ramp, maar het zou toch een pak aangenamer zijn mochten ze hun wagen gewoon voor de deur kunnen parkeren. Onze zaak breidt binnenkort uit en deze herinrichting zou ons dan ook een boost kunnen geven. Wat meer groen zou deze omgeving ook aantrekkelijker maken. En ik ben niet de enige die er zo over denkt. Ook de andere middenstanders steunen deze plannen."