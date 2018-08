"De laatste weken zag ik veel progressie" MAARTEN DE DOBBELEER - HERNE 30 augustus 2018

derde provinciale d

Zondag begint ook voor Herne de nieuwe voetbalcompetitie. De ploeg mag het thuis opnemen tegen Eendracht Hekelgem. Vorig seizoen bracht men goed voetbal, maar miste men de top door een slechte start. Dat scenario wil men nu voorkomen.





Trainer Maarten De Dobbeleer start voor het eerst als T1. "Ik ben al drie jaar bij de club en ken dus het huis. Het is echter mijn debuut als hoofdtrainer. De eerste weken was het wat zoeken naar de juiste opstelling. De laatste twee tot drie weken zag ik veel progressie, zodat we klaar zijn voor de start. Hekelgem werd vorig weekend gescout tegen Steenhuffel. Die ploeg lijkt me toch wel serieus versterkt."





Ook de andere tegenstanders lijken gekend. Maarten De Dobbeleer bevestigt. "Zuun en Groot-Dilbeek lijken me de grote titelkandidaten. Wij hopen in hun kielzog te kunnen treden. Wouter Bellemans is nog niet helemaal op niveau. Hij werd in het tussenseizoen geopereerd aan de schouder en heeft nog wat tijd nodig. Kane Develer is wel fit en vond tijdens de voorbereiding vlot de weg naar doel. Ook Wesley Vandervelde paste zich vlot aan." (EVL)