"Chantage helpt niet, wij houden voet bij stuk" VLAAMS GEWEST EN PAJOTSE GEMEENTEN KIBBELEN OVER N272 MICHIEL ELINCKX

08 februari 2018

02u28 0 Herne Komt er een herinrichting van de N272? Daar bestaat sinds gisteren twijfel over. Het Vlaams gewest wil het onderhoud van de weg doorschuiven naar de gemeenten Galmaarden, Herne en Gooik. Maar de burgemeesters weigeren de verbindingsweg over te nemen. "Dit is pure chantage van het gewest", zegt Pierre Deneyer (CD&V), burgemeester van Galmaarden.

De N272 is een drukke verbindingsweg die doorheen Gooik, Herne en Galmaarden slingert. Het verbindt de regio Pajottenland met Oost-Vlaanderen. De burgemeester van die drie gemeenten vragen al langer een herinrichting van de weg. Zo moet er onder meer een gloednieuw fietspad komen. Het dossier ligt al jaren klaar, maar het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil de herinrichting nu eindelijk uitvoeren. Het AWV stelt wel één belangrijke voorwaarde: de gemeenten moeten na de werken de weg overnemen. "De N272 is een lokale weg die niet naar snelwegen of grotere secundaire wegen leidt", zegt Anton De Coster, woordvoerder van AWV. "AWV is dan ook van oordeel dat de weg onder toezicht van de lokale overheden moet komen. Daarom hebben wij geruime tijd geleden een voorstel gedaan. AWV wil de weg in de goede toestand achterlaten en grootschalige werken uitvoeren. Daarna kunnen de bewuste gemeenten de weg zonder problemen overnemen. Wij wachten tot nu toe nog op een reactie van de betrokken gemeenten."





Maar het voorstel van AWV valt in slechte aarde bij burgemeester Deneyer. "Dit is pure chantage", zegt hij. "Wij vragen al jaren om die herinrichting. Als puntje bij paaltje komt, wil men ons dwingen om die weg over te nemen. AWV dreigt zelfs om andere werken, zoals de vernieuwing van de verbinding van Tollembeek met Galmaarden, stil te leggen. Maar wij houden voet bij stuk."





Zelf onderhouden

Als Herne, Gooik en Galmaarden de N272 toegestopt krijgen, zullen ze in de toekomst zelf voor het onderhoud moeten opdraaien. "En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn", gaat Deneyer verder. "Ze schuiven de kosten door naar de gemeenten - en bijgevolg de burger. Wie gaat op die weg strooien als het glad is? Onze diensten hebben nu al de handen vol en kunnen er niet zomaar 10 kilometer extra straat bij nemen. Bij hevig winterweer zal er dan niet meer gestrooid kunnen worden in kleinere straten. Dat kunnen wij niet aan."





"Wij plooien niet"

De gevolgen van dit politieke spelletje kunnen erg groot zijn. Volgens burgemeester Deneyer kan de herinrichting van de N272 geschrapt worden. "De grootschalige herinrichting staat op de helling, dat staat vast. Het Vlaams gewest gaat het dossier blijven uitstellen tot we plooien, maar dat gaat niet gebeuren. Ik zit al ruim 35 jaar in de politiek, maar dit heb ik nog niet meegemaakt. Er is een groot slachtoffer: de burger - die op de noodzakelijke herinrichting blijft wachten."