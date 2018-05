"Allerrijksten willen altijd een extraatje" KUNSTENAAR GAAT SPEEDBOTEN BESCHILDEREN IN MONACO MICHIEL ELINCKX

31 mei 2018

02u48 0 Herne Michael Peetermans zet een nieuwe stap in zijn carrière. Hij gaat vanaf juli speedboten langs de kust van Monaco decoreren in zijn eigen stijl. Hij gaat daarvoor in zee met Dipiù, een producent van boten. "Ik schilder de boten volledig met de hand"

Michael Peetermans begint meer en meer internationale faam te verwerven in de kunstwereld. Vorig jaar mocht hij exposeren op het internationaal kunstsalon 'ART3F'. Nu pakt hij uit met een opvallend project. "Samen met producent Dipiù ga ik speedboten ontwerpen", zegt hij. "Dipiù produceert de speedboten, ik beschilder ze in mijn geheel eigen stijl. De ceo van Dipiù was meteen enthousiast over dit project. Ik wil de jetset van Monaco aanspreken. Alleen de allerrijksten kunnen zo'n speedboot - van 500.000 euro tot 2 miljoen euro - betalen."





Ervaring met wagens

Peetermans reisde vorige week naar Monaco om de laatste details af te ronden. Hij hoopt dat zijn kunststijl in de smaak valt. "Wie kan er zeggen dat hij een kunstwerk heeft op zijn speedboot? Niemand. In zo'n wereld moet je opvallen, dus dit project is ideaal. Eerder beschilderde ik scooters en wagens. Ik heb al enige ervaring met deze projecten, maar een speedboot is volledig anders natuurlijk. Eind juli stellen we het project voor in Cannes. Daarna kunnen de mensen hun eigen speedboot bestellen. Ze kunnen kiezen tussen een van mijn ontwerpen of zelf een stijl kiezen. Ik maak dan daar iets rond. Hoeveel een Peetermans-speedboot kost? Dat is de aankoopprijs met een extraatje van 35.000 euro. Ik decoreer de volledige boot met de hand. Elke speedboot wordt een uniek schilderij."





Visitekaartje

Voor Peetermans is dit project een springplank naar internationale erkenning. Hij steekt zijn ambitie niet onder stoelen of banken. "Ik ga mij 200 procent smijten", zegt hij. "Ik heb al tegen mijn bazen gezegd dat ze mij niet moeten lastigvallen met uitnodigingen voor feestjes. Als er een bestelling binnenkomt, heb ik een maand de tijd om de speedboot te beschilderen. Een hele maand lang zal ik mij opsluiten in een atelier in het Italiaanse Genua. Als dit project slaagt, beuk ik de deur open naar grotere opdrachten. Deze speedboten moeten mijn visitekaartje worden. Stel je voor dat je langs de Côte d'Azur wandelt en een speedboot à la Peetermans langs de kustlijn ziet... Dat is een droom die zou uitkomen. Elke boot zal mijn eigen signatuur dragen - zoals op een echt kunstwerk. Hier heb ik de voorbije jaren heel hard voor gewerkt. De komende maanden worden hectisch, maar ik heb er alles voor over."





Wie de Peetermans-speedboten wil bekijken, kan terecht op www.peetermans-limited.com.