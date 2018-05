Vijf jaar cel voor 'pedoclown' 19 mei 2018

02u48 0 Herk-De-Stad De 62-jarige 'pedoclown' uit Herk-De-Stad is veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar voor het seksueel misbruik van zeven minderjarige meisjes. De man baatte tot twee jaar geleden een frituur uit in Peer en trad op als clown. Verder verbiedt de rechtbank de man ook om betrokken te zijn bij activiteiten met kinderen en vordert het een terbeschikkingstelling van vijf jaar.

De feiten vonden plaats tussen 2000 en 2015 in Hechtel-Eksel en Peer. Ook eerder zou de man al te ver zijn gegaan, maar die feiten zij verjaard. Als clown won hij het vertrouwen van kinderen, doorgaans afkomstig uit de regio Bocholt, tussen negen en twaalf jaar oud.





'Zwijggeld'

Op slinkse wijze vroeg hij de jongedames om zich uit te kleden. Zo stelde hij dat hij wilde controleren of ze wel geschikt waren voor zijn goocheltrucjes en meette hij zogezegd hun kledingmaten. Beklaagde maakte zelfs gebruik van 'een toveract met slipjes'. Vervolgens maakte hij misbruik van hen. Als 'zwijggeld' kregen de slachtoffers enkele euro's.





Uit rechten ontzet

De pedoclown wordt ook voor tien jaar ontzet uit de rechten. Aan de burgerlijke partijen moet hij in totaal bijna 50.000 euro betalen. De zaak werd behandeld achter gesloten deuren, omdat er een aantal minderjarigen betrokken waren. "Beklaagde kon zijn seksuele driften niet onder controle houden. Hij hield geen rekening met de fysieke en psychische integriteit van de slachtoffers. Bovendien maakte hij misbruik van zijn gezag- en vertrouwensrelatie", oordeelt de rechtbank in het vonnis. Beklaagde moet ook de kosten van de publieke vordering betalen, in totaal bedragen deze 1.192,79 euro.





"Gepaste straf"

Het kamp van de slachtoffer reageerde tevreden: "Gerechtigheid is geschied. Dankzij de terbeschikkingstelling kan het zijn dat hij tien jaar moet vastzitten. Daarmee zijn de feiten bewezen verklaard en de effectie celstraf is een gepaste straf." (BVDH)