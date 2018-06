Viergeslacht voor familie Collen 29 juni 2018

03u00 0

Louis Collen (83) uit Zoutleeuw is de trotse aanvoerder van een viergeslacht. Hij is vader van Patrick (56) uit Geetbets, grootvader van Janne (27) en overgrootvader van de kleine Lio, die op 13 april geboren werd in Donk bij Herk-de-Stad. Tijdens de babyborrel van Lio kwamen de vier mannen samen voor de foto.





(VDT)