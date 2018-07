Twintiger gewond bij botsing 16 juli 2018

02u33 0

Aan de Hasseltsestraat in Herk-de-Stad was er zaterdag om 20 uur een aanrijding tussen een personenwagen en een motorfiets. Een 25-jarige jongeman uit Geetbets hield lichte verwondingen over aan het verkeersongeval. (BVDH)