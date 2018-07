Speeltuinen in nieuw kleedje 17 juli 2018

De technische dienst van Herk-de-Stad is gisteren begonnen met de vernieuwing van de gemeentelijke speeltuinen in de Vanarenberglaan in Schulen en op de speelplaats van de lagere school in Berbroek. "Vanaf 6 augustus worden er nieuwe speeltoestellen geplaatst. In Schulen gaat het om combinatietoestellen, zandspeeltoestellen, veerwipjes en een vogelnestschommel en zeshoekschommel. Een groot combinatietoestel, een evenwichtsparcours en een klimtoestel staan garant voor heel wat plezier voor de oudere kinderen. In het speeltuintje worden ook twee voetbaldoelen geplaatst. In de speeltuin van Berbroek komt een nieuw combinatietoestel, een staande wip en een klimtoestel. Als de toestellen er staan, moet de Technische Dienst-Uitvoering nog nieuw zand aanbrengen en een omheining plaatsen rond de speeltuin van Schulen. Beide speeltuinen zijn normaal vanaf half augustus opnieuw toegankelijk. Intussen kunnen alle kinderen uiteraard altijd terecht in de vernieuwde speeltuinen aan het Olmenhof en in Schakkebroek." (BVDH)