Shoppen in Halen, Herk-de-Stad of Lummen? Dan wordt alles gratis aan huis geleverd Lokale handelaars gaan de strijd aan met supermarkten en internetgiganten Toon Royackers

20 januari 2019

17u16 0 Herk-De-Stad Zalando, Amazon en Bol.com snorren al met hun bestelwagens over onze Limburgse wegen. Maar de handelaars van Halen, Lummen en Herk-De-Stad gaan nu nog beter doen. Zij leveren vanaf volgende week gewoon gratis uw boodschappen aan huis. Ze gaan daarvoor een samenwerking aan met koerierdienst Beedrop.

Het fenomeen van het thuiswinkelen is nog moeilijk terug te draaien. En dat voelen de lokale handelaars best hard. Boodschappen online bestellen en afhalen in de winkel, of een abonnement nemen op de levering van volledige maaltijdpakketten is nu eenmaal ingeburgerd. “Toch kunnen we nu supermarktketens overtreffen,” laat Stefan Vanoverbeke van Beedrop weten. “De lokale handelaars van West Limburg bieden de thuislevering gratis aan. Bovendien krijgen de klanten - door het gecombineerd aanbod - veel meer keuzemogelijkheden. Zo strijdt de detailhandelaar en producent exact een eeuw na de opkomst van de supermarkt opnieuw met de beste wapens om de gunsten van de veeleisende consumenten.”

Minder CO2

Zestien handelaars uit de drie West Limburgse gemeenten hebben alvast toegezegd om in het systeem te stappen. “Maar dat gaan er snel nog veel meer worden,” beloven de initiatiefnemers. Je kan hen vinden via de website beedrop.be. De geplaatste bestellingen worden thuis geleverd, en temperatuurgevoelige producten worden gekoeld bezorgd. Als klant betaal je online of rechtstreeks aan de koerier. De prijzen zijn dezelfde prijs als in de winkel, en de levering is dus gratis voor de klant. De verplaatsing en het parkeren spaar je wel uit. De koeriers nemen ook het leeggoed desgewenst terug mee. Volgens Beedrop is het initiatief ecologisch. “Door alle boodschappen van meer klanten te combineren en gezamenlijk te vervoeren besparen we 50 procent CO2 op de weg,” berekent het koerierbedrijf.