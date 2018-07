Rock Herk beleeft 'beste editie ooit' 23 juli 2018

De editie van Rock Herk 2018 afgelopen weekend, was volgens de organisatie de beste ooit. 20.000 man genoot twee dagen van het oer-Limburgs festival met internationale allures. Het weer zat mee, en de line-up was met kleppers als Arsenal, Triggerfinger en Marky Ramone volgens velen de beste in jaren "De organisatie liep beter dan ooit, en de nieuwe locatie waar we nu al zes jaar zitten zint ons enorm", zegt mede-organisator Maarten Ruelens. "Er rijzen al langer ideeën om groter te gaan, maar daar is de tijd nog niet rijp voor. We zitten hier goed, en moeten nog per sé uitgroeien tot een gigantisch festival. 20.000 bezoekers is hier ook echt onze limiet. De vraag voor een derde festivaldag klinkt soms, maar het zal er voorlopig niet inzitten." (MMM)