Een 56-jarige bestuurder uit Herk-de-Stad heeft bij een politiecontrole in de Schaffensestraat in Diest een positieve alcoholcontrole afgelegd. Zijn rijbewijs werd voor 6 uur ingetrokken. In totaal werden er vrijdagnacht tussen 1.30 en 2.30 vijf bestuurders gecontroleerd. Ook een 30-jarige vrouw uit Aarschot blies positief. (KBG)