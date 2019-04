Rechtbank swipet ruimdenkende Tinderaar (33) niet naar de cel BVDH

11u18 0 Herk-De-Stad Een 33-jarige man uit Herk-De-Stad krijgt van de correctionele rechtbank van Hasselt een opschorting van zijn straf voor het bezit van kinderporno. De man had vreemde seksuele fantasieën die hij op chatapps zoals Tinder en Skype met vrouwen deelde. “Hij is duidelijk op zoek naar zeer ruimdenkende mensen”, klonk het tijdens de behandeling.

Het gedrag van beklaagde werd in de zomer van 2015 gemeld door een vrouw die zich ongerust maakte. De man bleek op het internet actief op zoek te zijn naar gewillige vrouwen. Vervolgens stuurde hij een gesprek met de vrouw in de richting van haar dochter en over de mogelijkheden op seksueel gebied. Hierna kreeg hij de politie op bezoek. “Zij vonden heel wat materiaal dat niet meteen strafbaar is, maar wel ten zeerste verontrustend”, aldus de procureur.

Meisje van 14

Beklaagde onderhield Skype-gesprekken waarin hij bijzonder veel fantasieën aan de dag legde. “Gesprekken gingen over SM, seks met gasmaskers, plasseks en dierenseks. Het is duidelijk dat beklaagde het graag daarover heeft en het is problematisch dat hij ook stappen in die richting gaat zetten. Hij probeerde telkens zo anoniem mogelijk te zijn”, ging de procureur verder. Tegen een vrouw op Tinder begon beklaagde zelfs af te tasten hoe ruimdenkend zijn gesprekspartner was en praatte hij honderduit over zijn seksuele ervaringen met een meisje van 14. “Dit is een probleem van deze tijd, hoe virtueel is alles écht?” klonk het bij de verdediging. Enkel op de smartphone van de man werd kinderpornografisch materiaal vastgesteld. De smartphone wordt dan ook verbeurd verklaard. Beklaagde moet zijn therapie uiteraard verderzetten.