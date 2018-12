Oostblokkers stelen 117 pakjes scheermesjes, maar krijgen vroeg kerstcadeau van rechter Birger Vandael

24 december 2018

14u55 0 Herk-De-Stad Een 35-jarige Let en een 41-jarige Georgiër zijn veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden met uitstel voor de diefstal van 117 pakjes scheermesjes van Gilette. Toch zullen ze blij zijn met het vonnis, want tijdens de behandeling vroeg één van hen om vrij te komen voor eindejaar.

Het duo was op 16 en 17 juli dit jaar actief op verschillende locaties in Vlaanderen. Hun grootste buit waren 29 verpakkingen van mesjes in de Okay van Herk-de-Stad. De waarde liep daar op tot 1.135,19 euro. Verder sloegen ze ook toe in Stekene, Zelzate, Geel, Grobbendonk, Herenthout, Mol, Leopoldsburg en Beringen. Naast de Okay hadden ze het ook gemunt op de Colruyt. De modus operandi was telkens gelijkaardig: de goederen werden uit de rekken genomen en achter de broek verstopt. Eén van beiden rekende vervolgens wat kleinigheden af aan de kassa, waarna men de zaak verliet en met de Opel Vectra vertrok. Dankzij ANPR-camera’s kon men op het spoor van het duo komen.

Vrij voor eindejaar

Eén van de twee vroeg de strafrechter of die hen voor eindejaar nog kon vrijlaten. De rechtbank verleent beide heren uitstel van tenuitvoerlegging voor het gedeelte van de opgelegde celstraf dat de duur van de ondergane voorlopige hechtenis overschrijdt en dit voor een proefperiode van vijf jaar. Ze kunnen dus de feesten bij hun familie doorbrengen. De geldboete van 800 euro werd eveneens met uitstel uitgesproken. De Opel werd verbeurd verklaard.