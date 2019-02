Ook gemeentepersoneel met sjaal en muts achter het loket Toon Royackers

13 februari 2019

13u56 0 Herk-De-Stad Met muts en sjaal ging ook het personeel in het gemeentehuis van Herk-de-Stad dinsdag aan de slag. Daar liet het college van Burgemeester en Schepenen de verwarming onverbiddelijk twee graden frisser zetten, naar aanleiding van ‘dikke truiendag’.

“Vorig jaar tekende Herk-de-Stad het Burgemeestersconvenant voor Energie en Klimaat 2030,” legt burgemeester Bert Moyaers (sp.a) uit. “Het ambitieuze doel is om tegen 2030 veertig procent minder CO2 uit te stoten. Per graad dat je de verwarming lager zet, bespaar je al zeven procent energie. Dinsdag zijn we met Herk-de-Stad voor een dubbele besparing gegaan: twee graden minder, dus.” Aan de loketten werden bezoekers dinsdag warm onthaald door goed ingeduffeld gemeentepersoneel. Ook de scholen werden in Herk-de-Stad opgeroepen om deel te nemen. De gemeente belooft intussen ook op andere dagen te waken over energiebesparing en klimaat.

