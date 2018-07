Nieuwe brandweerpost geopend 07 juli 2018

02u35 0 Herk-De-Stad De nieuwe brandweerpost van Herk-de-Stad werd vrijdagavond officieel geopend. Voortaan is er een plaatsje voor alle brandweervoertuigen in een extra grote garage.

Het was vooral de garage die uitgebreid werd voor het steeds grotere wagenpark van de brandweerpost van de zone Zuid West Limburg. Post Herk-de-Stad deed vorig jaar 475 brandweerinterventies en liefst 1.349 ambulanceritten. Die gaan trouwens niet alleen richting Herk-de-Stad zelf, maar ook naar de verschillende buurgemeenten. In de kazerne van Herk werden vandaag 64 vrijwilligers. Het oude gebouw was te klein en is nu uitgebreid en aangepast aan het nieuwe brandweermateriaal. Vorige maand ging ook al de nieuwe hoofdpost van brandweer Hasselt open. (RTZ)