Na 18 jaar wachten klanten nog steeds op spaarcenten Centea-bankier: 2,2 miljoen euro verdwenen, 0,0 euro terugbetaald Birger Vandael

16 november 2018

11u46 0 Herk-De-Stad Al achttien jaar lang vragen tien klanten van Centea om hun spaargeld (1,5 miljoen euro, met interesten 2,2 miljoen euro) van V. C. uit Herk-De-Stad. De voormalige Centea-filiaalhouder werd in 2000 naar eigen zeggen overvallen, maar volgens de rechtbank is dat ongeloofwaardig. Vandaag werd C. opnieuw gedagvaard voor bedrieglijk onvermogen. De emoties laaiden hoog op. “Hij leeft klaarblijkelijk van de hemelse dauw en de liefde”, aldus één van de gedupeerden.

Over het gerechtelijk verloop van de zaak kan een boek geschreven worden. Al in de jaren 70 waren sommige slachtoffers bevriend met C. De man werd zelfs uitgenodigd op het gouden jubileum van de ouders van zijn klanten. Ook enkele familieleden van C. behoren tot de slachtoffers. Hij zou het geld op een Luxemburgse beleggingspool geplaatst hebben. Aan het volle vertrouwen komt abrupt een einde bij de geënsceneerde overval in 2000. C. had toen naar eigen zeggen 1,5 miljoen euro bij zich met als doel het geld bij Centea te parkeren. In 2006 wordt hij veroordeeld voor een poging tot oplichting tot een celstraf van drie jaar, waarvan achttien maanden met uitstel. Het arrest bevestigde dat zijn verhaal ongeloofwaardig is.

Eerst richtten de klanten zich op Centea, maar de bank weigert uit te betalen omdat C. het geld verduisterd had toen hij nog zelfstandig makelaar was. Volgens onderzoek van het gerecht had de Luxemburgse beleggingspool zelfs nooit bestaan. Uiteindelijk is het C. in persoon die hen hun spaargeld moet terugbezorgen. In 2012 werd hij veroordeeld tot het terugbetalen van 2,2 miljoen euro.” Wat hebben mijn cliënten intussen al gekregen? 0,0 euro!”, oppert raadsman van de burgerlijke partij Danny De Wispelaere.

In 2013 lieten de gedupeerden de nv van beklaagde dagvaarden die enkele maanden na de ‘overval’ werd opgericht. Feit is dat het vermogen weg is. Weggestroomd naar derdewereldlanden, via bepaalde constructies en/of via een verzekeringsportefeuille? Volgens De Wispelaere heeft C. in ieder geval zijn eigen onvermogen tewerkgesteld. “Ik vraag een morele schadevergoeding van 2.500 euro per persoon.” Het openbaar ministerie vordert een bijkomende celstraf van 1 jaar.

Luc Vandestukken, “Het orakel van Blekkom”, moet 200.000 euro van C., door interesten is dat bedrag opgelopen tot 300.000 euro. “Wij weten ook niet zeker waar zijn geld zit, maar hij heeft het handig weggesluisd. Hopelijk zien we er ooit nog een cent van."

Als hij echt nog veel geld zou hebben, vraag ik me af waarom hij nog steeds leeft als een paria tussen de mensen die hem de rug toekeerden. Dimitri Sonck

Tropisch eiland

Raadsman Dimitri Sonck liet nog eens verstaan dat zijn cliënt C. zijn onschuld blijft uitschreeuwen: “Hij zal dat wellicht tot het einde van zijn leven blijven doen. Het geld ligt niet bij hem thuis onder zijn matras. Omdat het geld er niet is, zijn de klanten spoken gaan zien. Het gaat om veel geld, maar daarom moet men mijn cliënt nog niet van alles beschuldigen. Hij baadt niet in luxe. Als hij echt nog veel geld zou hebben, vraag ik me af waarom hij nog steeds leeft als een paria tussen de mensen die hem de rug toekeerden. In zijn plaats was ik dan al lang naar een tropisch eiland verhuisd. Helaas heeft hij niets om te leven.”

Vonnis op 14 december.