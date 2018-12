Man vernielt televisie van partner Birger Vandael

05 december 2018

Een 46-jarige man uit Herk-de-Stad is bij verstek veroordeeld tot acht maanden cel. Op 18 december 2015 sloegen zijn stoppen door in Herk-de-Stad. Hij vernielde een petroleumkachel en televisiescherm ten huize van zijn partner en bracht ook slagen en verwondingen aan bij haar. De vrouw was vier weken arbeidsongeschikt. Beklaagde moet ook een boete betalen van 600 euro. Omdat hij niet kwam opdagen, kon de rechtbank niet oordelen of een straf met uitstel gepast zou zijn.