Man verkracht partner waarmee hij twintig jaar samen was BVDH

06 februari 2019

12u15 0

Een 47-jarige man uit Herk-de-Stad is veroordeeld tot dertig maanden cel met volledig uitstel voor de verkrachting en het misbruik van zijn 51-jarige vrouw, met wie hij bijna twintig jaar samen was. De feiten vonden plaats tussen juli 2010 en juli 2015 en in juli 2017. Naast de celstraf krijgt de man ook een boete van 400 euro. Hij moet zich vijf jaar lang houden aan een aantal voorwaarden. Zo moet hij begeleid worden voor zijn alcoholproblemen. Daarnaast wordt hij ook voor vijf jaar ontzet uit de rechten. De man betaalde reeds twee keer 300 euro schadevergoeding aan het slachtoffer.