Kinderen vandaag weer naar school na asbestmeting 20 februari 2018

02u55 0 Herk-De-Stad De kinderen van de basisschool 'de Schuit' langs de Kerkstraat in Schulen bij Herk-de-Stad, mogen vandaag terugkeren naar hun vertrouwde lokalen. Dat heeft de directie laten weten na nieuwe asbestmetingen.

De krokusvakantie was het ideale moment om afbraakwerken uit te voeren aan een oud schoolgebouw. Maar bij het ontmantelen van het dak, liep het mis. De arbeiders braken enkele oude leien. Milieu-inspecteurs oordeelden dat de afbraak niet helemaal volgens het boekje verliep. "Bij staalnames is op een plek een te hoge concentratie asbest gevonden", zegt coördinerend directeur Vivianne Cornelissen van de vzw Katholiek onderwijs Halen-Herk-de-Stad. "Daarom is besloten dat de kinderen maandag elders les moesten volgen. Het was allemaal halsoverkop, maar we hebben voor de 135 kinderen toch een plek gevonden. Een deel kon naar leegstaande lokalen op campus Ursula, anderen trokken naar basisschool Sint-Martinus of de school voor buitengewoon onderwijs De Olm. De 85 kleuters kregen onderdak in de buitenschoolse opvang. In de loop van de dag hebben nieuwe staalnames echter uitgewezen dat alles weer veilig is in de vertrouwde schoolgebouwen in Schulen. Daarom trekken we vandaag weer terug."





(RTZ)