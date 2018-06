Jubileumvoorstelling Silky Ways: 25 jaar balletschool Dance Images 20 juni 2018

Het was een belangrijk schooljaar voor Dance Images: de balletschool uit Herk-De-Stad vierde zijn 25-jarig bestaan en in september opende een nieuwe afdeling in Kortenaken, namelijk Dance Images Hoeleden. Bovendien wordt bezielster en artistiek directeur Lieve Willems sinds dit jaar bijgestaan door Fien Lux. In Hoeleden neemt Elise Francen de leerlingen voor haar rekening. Redenen genoeg voor een groot feest. Daarom plant de school op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli de wonderlijke jubileumvoorstelling Silky Ways. Voor de gelegenheid wordt er uitgepakt met een unieke samenwerking tussen een balletschool en Tátake!-Taiko, een professionele groep van Japanse drummers uit Zoutleeuw. Taiko maakt gebruik van heel grote drums, waarbij houding en beweging aan de basis liggen voor de ritmes die getrommeld worden. De drummers zullen tijdens het optreden een aantal choreografieën van live muziek voorzien. "Silky Ways is een wervelende voorstelling over een avontuurlijke reis naar Azië. Het belooft een kleurrijke en fascinerende mix te worden van emoties en verborgen magische momenten, maar ook een zoektocht naar rust, eenvoud en harmonie." De voorstellingen vinden plaats in het cc Herk-De-Stad op 30 juni om 14 uur en op 1 juli om 13 en 17 uur. Kaarten kosten 15 euro in voorverkoop en 5 euro voor kinderen. De tickets zijn via mail naar info@dance-images.be te bestellen. (VDT)