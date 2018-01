Jagers schieten zeldzame vogels af 02u43 0

In een put in Herk-de-Stad is deze week het kadaver van een sperwer gevonden. Het dier was duidelijk doorzeefd met hagel van een jachtgeweer. Het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum uit Heusden-Zolder kwam de vogel intussen ophalen voor een onderzoek. Een röntgenfoto bevestigt het vermoeden dat het dier werd afgeknald. "En het is niet de eerste vogel die we zo vinden," zegt Rudy Oyen van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum. "In december troffen we nog een afgeschoten slechtvalk aan. Ook dat dier was doorzeefd met hetzelfde hagelpatroon." De lokale politie onderzoekt de zaak. (RTZ)