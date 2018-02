Inbrekers met voorliefde voor whisky krijgen celstraf 15 februari 2018

Twee Nederlanders krijgen een celstraf van respectievelijk veertien maanden en vier maanden nadat ze tussen 19 november 2013 en 25 januari 2014 diverse inbraken pleegde in Limburg. Het gaat om een 53-jarige man en een 38-jarige vrouw uit Valkenswaard. Een 42-jarige vrouw werd vrijgesproken nadat er verwarring ontstond tussen haar en de andere vrouw. Het duo ging op 25 januari 2014 in de Colruyt van Beringen aan de haal met een tube gezichtscrème, een fles Bacardi Razz en een fles whisky Jack Daniel's. Ze werden op heterdaad betrapt, waarna ze geweld en bedreigingen hebben gebruikt ten aanzien van aanwezigen. Eerder stalen ze ook al schoenen in Lommel, twee flessen whisky in de Okay in Leopoldsburg, een damesfiets in Lommel en een winkelkar bij de Carrefour in Lommel. Naast de celstraf krijgen de twee ook een boete van 600 en 300 euro. (BVDH)