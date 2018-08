Ex-burgemeester Danny Pauly stopt met politiek 30 augustus 2018

Voormalig burgemeester Danny Pauly uit Herk-de-Stad is geen kandidaat meer bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Dat heeft hij gisteren zelf bekend gemaakt. Pauly was van 2010 tot 2012 burgemeester van zijn gemeente, voordien was hij schepen. Bij de verkiezingen in 2012 belandde zijn partij sp.a echter plots in de oppositie. Nochtans was hij met 1.684 voorkeurstemmen de populairste politicus van Herk-de-Stad. Dit jaar maakte hij al bekend dat hij uit zijn partij sp.a stapt. Hij vond de partij vooral nationaal te weinig vernieuwend en niet voldoende enthousiast.





Met enkele jonge oud-leden zette hij zijn schouders onder de nieuwe partij 'Helemaal Herk-de-Stad'. Die partij gaat ook opkomen bij de lokale verkiezingen van 14 oktober. "Maar het zal zonder mij zijn", laat de oud-burgemeester intussen weten. "Voor mij is het tijd om nieuwe dingen te doen. Ik ben 25 jaar actief geweest in de politiek. Nu ga ik me ondermeer bezig houden met boeken schrijven." (RTZ)