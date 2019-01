Dieven maken gat in dak van Carrefour Toon Royackers

27 januari 2019

15u44 0

Dieven hebben in de nacht van zaterdag op zondag een gat gemaakt in het dak van warenhuis Carrefour langs de Diestersteenweg in Herk-de-Stad. De daders drongen binnen, maar zouden op het eerste zicht toch geen buit gemaakt hebben. De lokale politie onderzoekt de zaak. In het verleden probeerden inbrekers ook al eens diezelfde winkel binnen te geraken door een gat te maken in het dak.