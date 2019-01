De eerste taak van de nieuwe burgemeester van Herk: een emoe vangen op nieuwjaarsdag Toon Royackers

02 januari 2019

14u22 0 Herk-De-Stad Kersvers burgemeester Bert Moyaers (sp.a) van Herk-de-Stad heeft zijn eerste taak als burgervader er al op zitten. Op nieuwjaarsdag zag hij plots een emoe door de straten van Herk-de-Stad paraderen.

“Vermoedelijk was het diertje losgebroken als gevolg van het vuurwerk,” zegt burgemeester Moyaers. “Samen met andere getuigen konden we de vogel veilig in een weiland drijven.” Daar werd de emoe dinsdag opgehaald door leden van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum uit Heusden-Zolder. Inmiddels is de eigenaar van de emoe gevonden, en werd het dier terugbezorgd.