Centea-filiaalhouder (70) vrijgesproken voor bedrieglijk onvermogen door verjaring Birger Vandael

14 december 2018

10u30 0 Herk-De-Stad De zeventigjarige Centea-filiaalhouder uit Herk-de-Stad heeft een vroeg kerstcadeau gekregen van de rechtbank. Door verjaring is hij vrijgesproken voor bedrieglijk onvermogen. Acht spaarders kunnen dus fluiten naar hun verdwenen 770.000 euro. Ook de vrouw van V.C. kreeg de vrijspraak.

Al achttien jaar lang vragen tien klanten van Centea om hun spaargeld van V. C. uit Herk-De-Stad. De voormalige Centea-filiaalhouder werd in 2000 naar eigen zeggen overvallen - waarbij 1,6 miljoen euro gestolen werd - maar volgens de rechtbank is dat ongeloofwaardig. In 2006 werd hij voor poging tot oplichting veroordeeld tot een celstraf van drie jaar, waarvan achttien maanden met uitstel.

Eerst richtten de klanten zich op Centea, maar de bank weigert uit te betalen omdat C. het geld verduisterd had toen hij nog zelfstandig makelaar was. Volgens onderzoek van het gerecht heeft de Luxemburgse beleggingspool zelfs nooit bestaan. Uiteindelijk is het C. in persoon die hen het spaargeld moet terugbezorgen. In 2012 werd hij veroordeeld tot het terugbetalen van 770.000 euro in hoofdsom. Daarvan zagen de slachtoffers nog geen enkele euro, maakte raadsman Danny De Wispelaer tijdens de behandeling duidelijk.

In 2013 lieten de gedupeerden de nv van C. dagvaarden. Die was enkele maanden na de ‘overval’ opgericht. Feit is dat het vermogen weg is. Weggestroomd naar derdewereldlanden, via bepaalde constructies en/of via een verzekeringsportefeuille? Het openbare ministerie vorderde voor de betichting bedrieglijk onvermogen een bijkomende celstraf van één jaar. Raadsman Dimitri Sonck bleef volhouden dat zijn cliënt onschuldig was. “Als hij echt nog veel geld zou hebben, vraag ik me af waarom hij nog steeds leeft als een paria tussen de mensen die hem de rug toekeerden. In zijn plaats was ik dan al lang naar een tropisch eiland verhuisd. Helaas heeft hij niets om van te leven.”