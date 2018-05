Celstraf van 18 maanden met uitstel voor veroordeelde indianenliefhebber



Birger Vandael

23 mei 2018

11u46 0 Herk-De-Stad Alain B. (56) uit Schulden (Herk-de-Stad) zit momenteel in de Leuvense gevangenis omwille van dubbele poging tot doodslag op zijn ex-vrouw en diens zus. Toch krijgt hij nogmaals een bijkomende celstraf van achttien maanden met uitstel, omdat hij in de periode voor zijn vonnis tal van bedreigingen uitte aan het adres van zijn ex-vrouw en een vriend des huizes.

In november 2014 stak Alain zijn ex-vrouw neer met zeven messteken in haar woning in de Tichelstraat in Schulen. Haar zus werd geraakt in de borststreek en hals en verloor 2,5 liter bloed. Omdat zij juist aan het bellen was, kon men aan de andere kant van de lijn het drama volgen en was de politie er snel bij. Die vond de ex-vrouw in een plas bloed aan de voordeur. Het scheelde volgens de procureur niet veel of er waren twee dodelijke slachtoffers gevallen.

De poging tot doodslag kwam niet geheel onverwacht. Op elf jaar tijd noteerde de politie van Herk-de-Stad ongeveer 250 feiten. Voortdurend hing iemand van het gezin met zes kinderen aan de lijn om weer een klacht te melden. Al was de ex-vrouw van Alain volgens het parket ook niet het klassieke slachtoffer van intrafamiliaal geweld. Soms dronk ze na een bezoek van de politie weer rustig koffie met haar man. En toen Alain werd vrijgelaten, bleef ze hem toch bezoeken.

Ook na de steekpartij liep het weer mis. Na een periode in voorhechtenis kwam de man onder voorwaarden vrij. Tussen 19 december 2015 en 6 maart 2016 uitte hij bedreigingen aan het adres van de vrouw en zei hij haar dat zij een volgende keer niet meer zou overleven. Volgens meester Bart Vosters had zijn cliënt het vooral moeilijk omdat hij zijn kinderen niet meer kon zien. Hij was ook erg gehecht aan zijn wagen van wel twintig jaar oud, enkele kleren en indianenmessen waar hij erg aan gehecht was. De kleurrijke figuur staat bekend als een indianenliefhebber. Hij krijgt 600 euro boete en een contactverbod met zijn ex-vrouw en de vriend. Die krijgen allebei een schadevergoeding van 940 euro.