Burgers protesteren tegen verhuis REVA 18 juni 2018

02u35 0 Herk-De-Stad Gisteren werd er op het parkeerterrein van campus Ursula een steunbetuiging gehouden voor het behoud van het REVA (revalidatiecentrum) in Herk-de-Stad. "Men wil verhuizen naar Hasselt, maar bij ons is alles voorhanden", vertelt peter Steve Orens.

De steunbetuiging aan het REVA werd extra in de verf gezet met een naaktaffiche waarop medewerkers in een rolstoel te zien zijn. Op die manier wil men de directie duidelijk maken dat de verhuis niet aan de orde is. Voormalig Miss Belgian Beauty Cynthia Reekmans fungeert als meter van de actie.





Centrum rolstoelvriendelijk

"Kort bij het centrum, op nog geen 500 meter ervan, is men het intussen gewend om rolstoelers te zien passeren", stelt Steve Orens. Ze worden daar dus ook niet vreemd bekeken. Het hele centrum van Herk-De-Stad is trouwens rolstoelvriendelijk gemaakt, dus alles gaat daar erg gemakkelijk. Revalidanten zijn er mensen en geen nummer." Het actiecomité is ook bang voor het verdwijnen van jobs.





"Er is sprake van 190 banen die op de helling staan. Terwijl wij de stad samen groot hebben gemaakt. Dat is toch een bittere pil", gaat Orens nog verder. Eerder liet ook burgemeester Bart Gruyters (CD&V) zelf al weten achter de actie te staan door grote affiches op eigen initiatief te verspreiden. De steunbetuigers werden niet binnengelaten.





(BVDH)