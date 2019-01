Burgemeester Bert Moyaers: “"Meer handel en meer bewoning in ons centrum" Toon Royackers

07 januari 2019

10u10 1 Herk-De-Stad Na zes jaar zit sp.a weer aan het roer van de coalitie in Herk-de-Stad. Weliswaar met een nieuwe generatie én met de 38-jarige Bert Moyaers zelfs als één van de jongste burgervaders van Limburg. Zijn ambitie? Meer handel en meer bewoning in het centrum, en meer toeristen in Herk-de-Stad.

Hoewel ze plannen hadden om er nog eens zes jaar bij te doen, hield de uittredende coalitie van N-VA, CD&V en Open VLD niet langer stand na de laatste gemeenteraadsverkiezingen in Herk-De-Stad. De N-VA belandt in de oppositie en SP.A gaat samen met Open VLD en CD&V het lokale beleid uitstippelen. “Het is niet gemakkelijk geweest,” zegt kersvers burgemeester Moyaers. “Maar ik was vooral blij met de steun van voormalig burgemeester Paul Buekers. Hij heeft me destijds in de politiek geloodst, en afgelopen lente hing ik op mijn beurt aan zijn deur om hem op onze lijst te krijgen.”

Plannen heeft de burgemeester alvast te over. “Die gaan we de volgende maanden samen met onze coalitiepartners vorm geven,” belooft hij. “Ik wil het centrum levendiger maken met meer handel, en door het binnengebied aan de Guldensporenlaan te ontwikkelen. Er is nood aan meer jeugdinfrastructuur en een voetbalveld in kunstgras. Met een patrimoniumcheck gaan we bovendien kijken hoe we de gemeentelijke diensten het best kunnen verdelen over de gebouwen, en welke panden we kunnen verkopen. Ook droom ik van een park rond het Amandinahuis in Schakkebroek. We zijn één van de weinige gemeenten in de omgeving met een bedevaartsoord. Dat moeten we echt toeristisch uitspelen.