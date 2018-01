Bootje kantelt: één visser kritiek PROEFVAART OP SCHULENSMEER EINDIGT DRAMATISCH TOON ROYACKERS

02u39 0 Toon Royackers Het gloednieuwe, witte bootje werd na het incident naar de kant gesleept. Herk-De-Stad Twee vissers zijn gisterenochtend in het water van het Schulensmeer beland toen hun pasgekochte bootje kapseisde. Een van hen kon naar de oever zwemmen, maar de andere verloor het bewustzijn. Samen met een passant slaagde de visser erin zijn maat op het droge te trekken. Gisterenavond vocht de zestiger uit Linter nog steeds voor zijn leven.

"We hebben dat bootje hier rond 10 uur rustig voorbij zien dobberen tijdens onze wandeling langs het Schulensmeer," vertelt Piet Rymen van Natuurpunt Schulensbroek. "We hadden vrijdag een beheersbezoek in het natuurgebied gepland, en dus waren we toevallig vlakbij. De vissers stuurden hun elektrisch aangedreven bootje niet toevallig de westelijke hoek van het meer uit, net op de grens van Lummen en Herk-de-Stad. Daar is traditioneel het meeste vis te vinden. Rond 10.30 uur hoorden we echter een ijzige gil van tussen de beplanting komen. Daar zagen we een doorweekte visser in het water bij de oever staan. Hij riep dat hun boot zojuist gekanteld was, en dat zijn maat nog in het water lag. Onze medewerker Jan Ruymen aarzelde geen moment, hij is samen met de visser in het water gedoken. Samen hebben ze de tweede opvarende naar het droge getrokken. Geen makkelijke klus, en het slachtoffer leek al buiten bewustzijn. Ik ben meteen een hartmassage gestart. Intussen hadden andere leden van onze groep al de hulpdiensten gebeld."





De leden van Natuurpunt liepen snel naar de strategische kruispunten in de buurt om de aankomende hulpdiensten en de duikploeg van de brandweer de juiste uithoek van het Schulensmeer aan te wijzen. Een MUG-team probeerde de visser ter plaatse te reanimeren. De zestiger uit het Vlaams Brabantse Linter werd even later in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Zijn kompaan, die hem mee uit het water getrokken had, moest mee voor een controle.





KOS Hulpverleners reanimeren de drenkeling.

Vislijn

"Het ging om vissers die hier al eerder waren geweest," vertelt Patrick Clerckx van het Schulensmeer. "Wat er vrijdagochtend precies is misgelopen, weten we niet. We hebben hun bootje alleszins recht getrokken, het water eruit geschept en het weer naar de kant getrokken." De twee vissers hadden hun vorige en grotere boot nog maar net van de hand gedaan omdat ze met het kleinere exemplaar beter wilden vissen. Mogelijk waren ze hun nieuwe vaartuig nog niet gewoon en hadden ze hun gewicht niet goed verdeeld. "Volgens getuigen liep het fout toen ze hun vislijn wilden binnenhalen. Ze zagen het bootje tijdens dat manoeuvre kantelen", aldus Dorien Baens van de politie. Beide slachtoffers leken niet te kunnen zwemmen en hadden geen zwemvest aan.





"We zijn de leden van Natuurpunt heel dankbaar", besluit Patrick Clerckx van het Schulensmeer. "Ze hebben meteen gedaan wat ze konden." De politie heeft gisteren de tweede visser ondervraagd om de omstandigheden van het ongeval verder te onderzoeken.





Toon Royackers Getuige Piet Rymen toont op de kaart waar hij de visser uit het water hielp en begon met de reanimatie.