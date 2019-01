Alcohol drijft Herkenaar tot (seksuele) agressie BVDH

03 januari 2019

Een Herkenaar riskeert een celstraf van dertig maanden waarvan de helft met uitstel na een verkrachting in 2015 en feiten van agressie in 2017. Bij de eerste feiten was het slachtoffer, met wie hij een relatie had, naar een feestje geweest. Ze werd door twee mannen en een vrouw ondersteund en de man, die zelf dronken was, was niet opgezet met die handelingen. Hij trok haar richting slaapkamer en had onder dwang seks met haar. Zij schreeuwde luid en stemde hier niet mee in. Beklaagde ontkende de feiten en zei dat het geschreeuw seksuele opwinding was. Een dochter van de vrouw bracht echter foto’s binnen waarop duidelijke verwondingen te zien waren. Twee jaar later herviel de man in zijn oude gedrag. Ook toen was alcohol de trigger. De vrouw werd onder meer bij de keel gegrepen en geslagen. Beklaagde zal zijn alcohol- en agressieproblemen moeten aanpakken. Meester Bert Vanmechelen gaf aan dat zijn cliënt vast werk heeft en vraagt zich af waarom slechts de helft van de straf met uitstel werd gevorderd. Het vonnis volgt op 6 februari.