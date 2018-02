Aan de haal met juwelen 08 februari 2018

Inwoners uit de Stapstraat in Schulen (Herk-de-Stad) hebben dinsdagavond vastgesteld dat er ingebroken werd in hun huis. de daders gingen aan de haal met juwelen. Ook in de Gulkerveldstraat, even verderop, probeerden dieven een woning binnen te dringen. Ze beschadigden er een raam, maar geraakten uiteindelijk niet binnen.





(RTZ)