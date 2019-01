‘Pedoclown’ draait ballonnen op Dominicaanse: vader van slachtoffers misnoegd, maar volgens zijn advocate “doet hij voorlopig niets strafbaars” BVDH

25 januari 2019

16u09 0 Herk-De-Stad In mei werd D.V. (63) uit Herk-De-Stad veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar voor het seksueel misbruik van zeven minderjarige meisjes. De vader van twee slachtoffers kwam te weten dat de beklaagde momenteel op de Dominicaanse Republiek vertoeft. “Hij heeft nog steeds ballonnen met zich mee. Wat als hij ginds nieuwe slachtoffers maakt?"

Naast een effectieve celstraf werd D.V. ook veroordeeld tot een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor 5 jaar. Bovendien kreeg de man een verbod van 10 jaar opgelegd om nog betrokken te zijn bij activiteiten met minderjarigen. Hij sloeg immers toe als ‘clown Nico’. “Blijkbaar is beklaagde in beroep gegaan en wacht hij rustig het arrest af. Via een vriend hoorde ik dat hij ginds in de Caraïben nog steeds ballonnenfiguurtjes maakt. Daar zijn de kinderen dat niet gewoon en zo krijgen ze misschien het wauw-gevoel.”

Misbruik door goocheltrucjes

De feiten van misbruik vonden plaats tussen 2000 en 2015 in Hechtel-Eksel en Peer, waar hij ook een frituur uitbaatte. Als clown won hij het vertrouwen van kinderen tussen negen en twaalf jaar oud. Op slinkse wijze vroeg hij de jongedames om zich uit te kleden. Zo stelde hij dat hij wilde controleren of ze wel geschikt waren voor zijn goocheltrucjes. Beklaagde maakte zelfs gebruik van ‘een toveract met slipjes’. Als ‘zwijggeld’ kregen de slachtoffers enkele euro’s.

In 2015 liep de vader van twee slachtoffers naar de politie nadat hij D.V. in de Dominicaanse Republiek in zijn bed had betrapt met twee kinderen. “Beklaagde was zelfs getuige op mijn trouwfeest en peter van één dochter. Destijds was ‘pedofiel’ nog geen gekend begrip en was het veel minder geweten dat mensen zo’n dingen zouden doen. In november 2016 ben ik al eens bij de politie gaan melden dat de man kindvriendelijke activiteiten deed in een hotel in Lloret. Ik hoop maar dat de feiten zich ginds nu niet herhalen.”

Sophia Lycops is advocate van andere slachtoffers. “Mijn cliënten hebben de verhalen over de Dominicaanse Republiek ook gehoord, maar ik weet niet of ze waar zijn. Hoe dan ook doet hij niets verkeerd met daar te zitten. Aangezien zijn straf geschorst is door het beroep, mag hij zelfs als clown optreden. Ik begrijp wel de bezorgdheden. Inmiddels heeft beklaagde ongeveer 1.000 euro van de schadevergoeding betaald. Het is wat dat betreft nog wachten tot zijn scheiding is afgerond.”

De advocaat van beklaagde begrijpt de commotie niet. “Mijn cliënt mag gaan en staan waar hij wil. Als hij daar letterlijk en figuurlijk de clown uithangt, begrijp ik wel de vraagtekens bij de slachtoffers. Dat is echter niet eens bewezen." De zaak zou in juni voorkomen bij het hof van beroep in Antwerpen.